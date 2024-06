Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.06.2024

Do groźnego wypadku doszło na ulicy Kilińskiego w Zduńskiej Woli. 16-latek jadąc hulajnogą elektryczną, nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z samochodem. Z urazem głowy trafił do szpitala. Policja apeluje do jeżdżących hulajnogami do zachowanie ostrożności i zakładanie kasku, który chroni głowę w razie upadku.