Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Zduńskiej Woli. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli to najstarsze działające w naszym mieście stowarzyszenie. To ponadto jedna z najstarszych formacji gaśniczych w regionie. W galerii zdjęć prezentujemy jak wyglądała formacja i tworzący ją ludzie od początku jej powstania do lat 80. ubiegłego wieku.

Prezentujemy osoby poszukiwane przez policję z Wielunia, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pajęczna i Wieruszowa za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Rozpoznajesz kogoś? Zgłoś to policji!