Nowa droga w centrum w Zduńskiej Woli. To przedłużenie ulicy Złotnickiego

Na pierwszy rzut poszły prace rozbiórkowe. Wykonawca zlikwidował stare, zniszczone ogrodzenie, rozebrał halę warsztatową, która kolidowała z przebiegiem drogi oraz wytyczył nowy pas drogowy. Aktualnie wykonana jest kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz gazociąg. Na horyzoncie widać już nową jezdnię, chodnik, ścieżki rowerowe i energooszczędne oświetlenie.

Budowa drogi to impuls do rozwoju Zduńskiej Woli. Inwestycja otworzy dostęp do zapomnianego terenu w centrum miasta. Patronem nowej ulicy może zostać zduńskowolanin, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku oraz powstaniec warszawski – Władysław Jachowicz. ps. „Konar”. Legendarny dowódca batalionu Chrobry I.

Miasto na budowę nowej drogi pozyskało 7,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycje realizuje firma Hydromak z Poręb k. Zduńskiej Woli. Zgodnie z podpisaną umową na przedłużenie ulicy Złotnickiego ma czas do końca tego roku.