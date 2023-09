Poszukiwany 30-latek miał w domu narkotyki. Przed policją schował się pod kołdrę! ZDJĘCIA

Zduńskowolscy kryminalni pojechali do jednego z mieszkań na terenie miasta 27 września po godz. 6. Wcześniej ustalili, że może przebywać tam 30-latek, poszukiwany w celu odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe.

Drzwi mieszkania otworzyła partnerka poszukiwanego i oświadczyła, ze go nie ma i nie wie gdzie on przebywa. Policjanci po wejściu do mieszkania, ujawnili poszukiwanego, który będąc jeszcze w łóżku, schował się... pod kołdrą. Mundurowi przeszukali mieszkanie i okazało się, że 30-latek miał ukryte narkotyki: ponad 1,5 grama amfetaminy oraz ponad 14 gramów kokainy. Mężczyzna został zatrzymany i na komendzie usłyszał zarzut posiadania narkotyków. W związku z tym, jego pobyt w zakładzie karnym może wydłużyć się nawet o 3 lata. Zduńskowolanin był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy policji w Zduńskiej Woli.