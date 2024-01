Ptaszory w Zduńskiej Woli. Finisaż wystawy ZDJĘCIA

Organizatorzy wystawy, czyli Miejski Dom Kultury Ratusz podziękowali Alicji Motylskiej za wyjątkowy projekt zewnętrznej instalacji ,,Ptaszorów”, a mecenasowi firmie Borg Automotive sp. z o.o. za możliwość realizacji tego pomysłu.

Firma Borg Automotive sp. z o.o. już nie pierwszy raz wsparła finansowo inicjatywy kulturalne, społeczne i wiele innych na terenie naszego miasta. Dzięki jej przychylności i hojności udało się zrealizować coś naprawdę wyjątkowego.

Borg Automotive jest przykładem dla innych lokalnych firm, że warto inwestować w młodych ludzi, w artystów, którzy zmieniają przestrzeń miasta. To jest firma, która w praktyce realizuje to, co się nazywa społeczną odpowiedzialnością biznesu. Fajnie, że wprowadzacie do Zduńskiej Woli taki inny, skandynawski sposób myślenia. Wy doskonale rozumiecie, że jak w mieście jest ładnie, to wszystkim nam żyje się lepiej – mówił Paweł Perdek.