Rekolekcje wielkopostne w parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Rekolekcje wielkopostne są czasem szczególnej modlitwy, postu, pokuty i refleksji duchowej, który ma przygotować wiernych do głębszego przeżycia tajemnicy Paschy, czyli męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Rekolekcje wielkopostne odbywają się w kościołach tylko raz w roku. W innych terminach organizowane są także spotkania o charakterze refleksyjnym, ale ich celem nie jest pokuta, a odnowa duchowa. W czasie Wielkiego Postu wierni gromadzą się w kościołach, by zrobić rachunek sumienia, przygotować się duchowo na śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Rekolekcje wielkopostne zazwyczaj trwają cztery dni, wliczając w to niedzielę. Prowadzą je kapłani z danej parafii lub misjonarze. Dzięki rekolekcjom katolicy mogą się zatrzymać, zastanowić nad własnym życiem, a także uwrażliwić się na krzywdę innych ludzi.

Celem rekolekcji wielkopostnych jest duchowe odnowienie, które ma pomóc wiernym lepiej przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to okazja do przemyślenia własnego życia w świetle Ewangelii, dokonania konkretnych postanowień i zobowiązań duchowych, a także doświadczenia Bożego miłosierdzia i przebaczenia.