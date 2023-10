Sekcja wokalna Uniwersytetu Trzeciego Wiekuw Zduńskiej Woli wróciła z nagrodami i wyróżnieniami z Gali Senior Plus w Łodzi ZDJĘCIA

Nagrody i wyróżnienia dla artystów zduńskowolskiego UTW

Podczas tej wojewódzkiej gali nagrody i wyróżnienia odebrali soliści Maria Dzierżawska i Henryk Miśkiewicz oraz sekcja wokalna prowadzona przez Zbigniewa Godlewskiego . Nagrody te zdobyli podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów ,,Co nam w duszy gra", jaki we wrześniu zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Maria Dzierżawska zajęła II miejsce, a Henryk Miśkiewicz wyróżnienie w kategorii soliści natomiast zespół wokalny zduńskowolskiego UTW zdobył wyróżnienie wśród zespołów. Laury odebrali z rąk wicemarszałka województwa łódzkiego Zbigniewa Ziemby, który był gospodarzem gali.

Gala Senior Plus w Łodzi

Dziękuję wam, że chcecie się dzielić swoim doświadczeniem z młodszymi i jestem pod wrażeniem, jak aktywnie korzystacie z możliwości, jakie stwarza starszym mieszkańcom samorząd województwa – mówił podczas gali wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

Gala w Teatrze Wielkim była też okazją do prezentacji najciekawszych projektów realizowanych na rzecz osób starszych w Łódzkiem. Zostały one zebrane w „Atlasie Dobrych Praktyk”. Po części oficjalnej, goście wydarzenia mogli wysłuchać koncertu muzyki latynoamerykańskiej.

Seniorzy z Łódzkiego na co dzień mogą liczyć na wsparcie samorządu województwa. Jest to m.in. karta seniora, telefon wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia, program „Senior za kierownicą” czy granty na aktywności i wydarzenia organizowane dla osób starszych. Są to także szkolenia np. związane z bezpieczeństwem, również bezpieczeństwem w sieci czy warsztaty ogrodnicze.