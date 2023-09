Spacer po Zduńskiej Woli. Szlakiem fabrykantów

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Muzeum Historii Miasta zaprasza na wyjątkowy spacer „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Ta niezwykła wyprawa przeniesie mieszkańców w czasie i pozwoli poznać historię Zduńskiej Woli oraz życie mieszkańców od pokoleń, które budowały swój świat w rytm fabrycznej pracy. Spacer odbędzie się 9 i16 września o godzinie 16:00.

Zduńska Wola jest jednym z tych miejsc, gdzie historia przemysłu jest ściśle związana z historią miasta. Przez wiele dziesięcioleci miasto to było centrum przemysłowym, w którym działały liczne fabryki i zakłady produkcyjne. Spacer szlakiem zduńskowolskich fabryk to prawdziwa podróż w czasie, która pozwala nam przyjrzeć się, jak kształtowała się przestrzeń miasta i jakie historie kryją się za starymi fabrycznymi murami.

Fabryki to nie tylko budynki i maszyny, to także ludzie, którzy nimi zarządzali. Podczas spaceru dowiemy się o życiu i działalności właścicieli fabryk, którzy wprowadzali innowacje, rozwijali swoje przedsiębiorstwa i wpływali na rozwój miasta. To oni mieli ogromny wpływ na życie mieszkańców i kształtowali społeczność Zduńskiej Woli.