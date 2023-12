Spalarnia odpadów w Zduńskiej Woli. Są jeszcze niemal dwa tygodnie na składanie petycji do prezydenta ZDJĘCIA

Petycje przeciw budowie spalarni odpadów do zduńskowolskiego magistratu wpłynęły do tej pory trzy.

Ponieważ dotyczą tej samej sprawy i podnoszą podobne argumenty, zdecydowano o rozpatrywaniu ich razem, jako tak zwanej petycji wielokrotnej. Jednocześnie samorząd zdecydował, by wyznaczyć jeszcze dwa tygodnie na przyjmowanie ewentualnych kolejnych podobnych petycji. Mieszkańcy mogą składać pisma do 14 grudnia 2023 roku - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.