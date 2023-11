Tak handlowało się na rynku w Zduńskiej Woli blisko 40 lat temu

Tradycje handlu na terenie Zduńskiej Woli są dłuższe niż historia miasta. Oto Feliks Złotnicki wystąpił w 1773 roku do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o nadanie przywileju organizowania targów wielkich miejscowości Czekaj. Król przywilej nadał i miejscowość uzyskała prawo organizowania dwunastu targów wielkich rocznie.

"Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę litewski etc.. oznajmujemy nieniejszym listem-Przywilejem, wszystkim i każdemu z osobna, komu otym wiedzieć należy iż Dobroczynności naszej królewskiej, Rzeczą Pospolitą bacząc, wszelkimi sposobami pomnażać dobro i dochody naszych poddanych, chętnie do tego na prośbę Panów Rady naszej przy boku Naszym zostających, przychyliliśmy się abyśmy Targów Wielkich co rok dwanaście do miejsca nowo założonego Czekai zwanego, przy wsi dziedzicznej Urodzonego Feliksa Złotnickiego łowczego szadkowskiego Zduńska Wola nazwaney, leżącego w województwie sieradzkim, a powiecie szadkowskim, naznaczyć raczyli; iako pierwszy w wigilię Świętej Trójcy, drugi w wigilię Marii Magdaleny, trzeci w Wigilię Wniebowzięcia NMP, czwarty w Wigilię Jana Kantego, piąty w św. Teklę, szósty w św. Cecylię, siódmy nazajutrz po Młodzieniaszkach, ósmy w wigilię św. Agnieszki, dziewiąty na sobotę przed niedzielą Starozapustną, dziesiąty na wigilię św. Józefa, jedenasty na wigilię św. Wojciecha, dwunasty na wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego i w każdy poniedziałek, wiecznymi czasy naznaczamy, bez przeszkody jednak pobliskich miast i miasteczek w których dawnie za przywilejami targi odprawiane są, na które to pomienionego miasteczka Czekai nazwanego, wolno będzie wszelkiego Narodu ludziom przyjeżdzać, przychodzić, towary i zboża przywozić, przynosić, bydło rogate i nierogate, konie przypędzć, przyprowadzać one sprzedawać, zamieniać, kupować, frymarczyć, pod wolnością i bezpieczeństwem, tak przyjeżdzającym na te Targi iako z niech odieżdzaiącym w prawie koronnym opisanem warowanemi....prawa naszego Królewskiego Rzeczy Pospolitej i Kościoła Świętego rzymskiego, katolickiego w całości zachować, na co dla lepszej wiary przy podpisie ręki naszej, pieczęć koronną przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia 21 września roku Pańskiego 1773, panowania naszego dziesiątego roku, Stanisław August Król."