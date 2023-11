Taniec pań z Ladies Dance doceniony na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Łodzi ZDJĘCIA

Ladies Dance

Formacja Ladies Dance istnieje od 16. lat . To zespół składający się z pań w kwiecie wieku działający w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Formacja bierze udział w konkursach ogólnopolskich i jest laureatem wielu nagród.

Grupa Ladies Dance powstała w Zduńskiej Woli w 2007 roku. Skład się zmieniał. W zespole są jednak panie, które występowały w pierwszych koncertach grupy. Wśród nich jest Halina Hesse, pomysłodawczyni powołania do życia tanecznego zespołu składającego się z pań w kwiecie wieku. Wtedy zwróciła się do Lubomiły Chmielewskiej-Szymczak, znanej i cenionej zduńskowolskiej choreografki i instruktorki tańca. Tak powstała formacja Ladies Dance.

Panie z Ladies Dance z powodzeniem występują w konkursach i przeglądach oraz podzczas imprez organizowanych w Zduńskiej Woli i okolicach. Ostatnio w Zduńskiej Woli można było podziwiać ich taniec podczas koncertu w ramach Dni Zduńskiej Woli. RELACJA Z TEGO KONCERTU TUTAJ