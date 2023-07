W Zduńskiej Woli przybędzie kilka tysięcy metrów chodników ZDJĘCIA

Kilka tysięcy metrów kwadratowych chodnika buduje i naprawia Zduńska Wola w kilku punktach miasta. Zduńskowolanie zyskają w tym roku estetyczne i wygodne trotuary.

Wygodniejsze chodniki dla mieszkańców Zduńskiej Woli powstają tam, gdzie ułatwiają poruszanie się po mieście. Na uliczkach mniejszych i tych częściej odwiedzanych. Stare płyty chodnikowe zastępuje nowa kostka brukowa. Na miejscach parkingowych natomiast układane są płyty typu EKO kwadrat, która umożliwiają utwardzenie powierzchni przy zachowaniu jej naturalnego charakteru i pozwalają odprowadzać wodę między kostkami - informuje zduńskowolski magistrat ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Na tych ulicach są już nowe chodniki

Nowy chodnik został już ułożony przy ulicy Konwaliowej, na odcinku od Azaliowej do ronda przy ulicy Łaskiej.

W ramach tak zwanego bieżącego utrzymania dróg powstają trotuary na ulicach: Astrowej

Pomorskiej 19-21

Juliusza Kossaka 4,

Przemysłowej 36, wybudowany zostanie nowy chodnik przy ul. Granicznej, oraz po południowej stronie ul. Szpitalnej.

Przy ul. Żytniej, Jana III Sobieskiego oraz Krętej prowadzona będzie inwestycja, która poprawi zarówno wygląd, jak i funkcjonalność ciągów pieszych i zmieni estetykę miejsc parkingowych.

Prace przy ul. Pomorskiej, Juliusza Kossaka, Granicznej, Astrowej, Przemysłowej i Szpitalnej to zadanie pod nazwą „Przebudowa chodników na terenie miasta – etap III”. Zakres robót budowlanych obejmuje opracowanie projektu uproszczonego i wykonanie na jego podstawie ciągów pieszych i miejsc postojowych z kostki betonowej wibroprasowanej. Przy ulicy Pomorskiej powstanie nowy chodnik o powierzchni 254 mkw., przy ul. Juliusza Kossaka będzie to około 300 mkw., przy ul. Astrowej 248 mkw., przy Przemysłowej 108 mkw., a przy ul. Szpitalnej 402 mkw. Nowy chodnik zbudowany przy ul. Granicznej zajmie powierzchnię ponad 620 mkw.

Koszt tej inwestycji to blisko 590 tys. zł. Realizuje ją firma ŻWIR-TRANS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Kręta, Żytnia i Sobieskiego

Na liście nowych lub odnawianych chodników są ulice Kręta, Żytnia i Sobieskiego.

Inwestycja przy tych ulicach obejmuje opracowanie projektu i przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz budowę miejsc postojowych.

Przy ul. Krętej chodnik jest remontowany po północnej stronie, gdzie znajdowały się stare płyty chodnikowe. Zadanie prowadzone na tych ulicach polega na rozebraniu istniejącej nawierzchni oraz przygotowaniu podbudowy, a następnie ułożeniu kostki betonowej wibroprasowanej typu Holland. W zakres inwestycji wchodzi również stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Żytniej oraz ul. Jana III Sobieskiego z wykorzystaniem kostki typu EKO kwadrat. Na ulicy Krętej łączna powierzchnia remontowanego chodnika to 595 mkw. Nowo układany chodnik z kostki będzie miał szerokość od 2 do 2,5 m. Asfaltowe zjazdy do posesji oraz zjazdy wykonane z kostki brukowej betonowej pozostaną bez mian, natomiast w obrębie przejść dla pieszych będą zastosowane fakturowe oznaczenie nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przy ulicy Żytniej prace prowadzone będą w obrębie bloku nr 16, a łączna powierzchnia nowego chodnika to 380 mkw. Trzeba tam rozebrać istniejącą nawierzchnię żwirową, z płyt ażurowych i płyt betonowych typu trylinka, a ułożyć chodniki z kostki brukowej. Parking na 8 miejsc przy skrzyżowaniu z ul. Jana III Sobieskiego powstanie z wykorzystaniem kostki typu EKO kwadrat.

Z kolei ulica Jana III Sobieskiego będzie miała nowy chodnik po obu stronach. Łączna powierzchnia to 1 625 mkw. Po rozbiórce nawierzchnię z płytek chodnikowych, płyt betonowych typu trylinka oraz kostki betonowej powstanie nowy chodnik o szerokości od 2 do 2,5 m. Zarówno chodnik, jak i zjazdy do posesji wyłożone zostaną kostką betonową typu Holland. W obrębie przejść dla pieszych będą fakturowe oznaczenie nawierzchni dla osób niedowidzących. Prace przy ul. Krętej, Jana III Sobieskiego oraz przy Żytniej prowadzi wybrany w przetargu Zakład Instalacyjno – Drogowy pm.bud Paweł Marszałek ze Zduńskiej Woli. Koszt inwestycji to 720 900,00 zł.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN