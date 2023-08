Wakacje na półkoloniach w Zduńskiej Woli. Rozpoczął się ostatni turnus Wakacji z Lokatorem ZDJĘCIA

Wakacyjne Centrum Rozrywki to propozycja Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli, która cieszy się już od kilku lat sporym powodzeniem wśród mieszkańców. Program został pomyślany w ten sposób, by uczniowie w różnym wieku mogli znaleźć dla siebie coś interesującego. Są zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy integracyjne, spacery po mieście czy wycieczki.

Właśnie rozpoczął się zwarty, ostatni już tygodniowy turnus. Tutaj możecie zobaczyć, jak mijał lipiec: LIPIEC Z LOKATOREM

Właśnie rozpoczął się czwarty, ostatni już tygodniowy turnus wakacji z Lokatorem. Były m.in. gry i zabawy kreatywne na placu zabaw i pod dachem Domu Kultury Lokator oraz wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Turnus potrwa do 4 sierpnia. W planie są jeszcze m.in. wycieczki do wioski indiańskiej Tatanka i do ZOO Borysew.