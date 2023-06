Zduńska Wola. Woda z basenów do podlewania kwiatów ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

Kompleks basenów Zduńska Woda od 3 lipca będzie zamknięty na czas prac technicznych. Woda wypompowana z niecek zostanie przekazana mieszkańcom do podlewania mat. zdunskawola.naszemiasto Zobacz galerię (7 zdjęć)

Zduńska Wola postanowiła wykorzystać do podlewania roślin wodę spuszczaną z basenów Zduńskiej Wody. Z powodu przerwy technicznej zostaną opróżnione niecki a woda przekazana do użytku w inny sposób. Zduńskowolanie 3 i 4 lipca będą mogli pobrać wodę do podlewania ze specjalnych basenów wystawionych przed kompleks Zduńskiej Wody.