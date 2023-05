Zduńska Wola z grantem na wdrażanie nowych technologii ZDJĘCIA

Urząd Miasta przez pół roku będzie testował platformę GIShub. Jest to zaawansowany system przeznaczony do gromadzenia i inwentaryzowania danych o infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej. Program pozwala ponadto stworzyć wspólną bazę danych, importować oraz eksportować dane geoprzestrzenne i generować raporty. Platforma będzie zintegrowana z innymi systemami

Zduńska Wola z grantem na wdrażanie nowych technologii

Zduńska Wola znalazła się w niewielkim gronie miast, które mogą nieodpłatnie przetestować i wdrożyć innowacyjne oprogramowanie. W konkursie organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju wystartowało ponad sto dwadzieścia miast i gmin.

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Giełdę Miejskich Technologii – aplikację, która łączy samorządy z firmami oferującymi produkty informatyczne dla miast. Na platformie samorządy mogą składać wnioski o granty na sfinansowanie testów wybranego produktu.

Konsekwentnie staramy się wykorzystywać nowe technologie w zarządzaniu miastem. Konsekwentnie też składamy projekty w konkursach IT, co przynosi efekty. W ramach Giełdy Miejskich Technologii, którą uruchomił Polski Fundusz Rozwoju, otrzymaliśmy jako nieliczni w Polsce grant na przetestowanie i wdrożenie rozwiązania IT wspierającego miejską infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Platforma GISHub zarządzająca infrastrukturą wodno-kanalizacyjną wspomoże prace w terenie, ewidencję prowadzonych remontów oraz właściwą inwentaryzację infrastruktury, zwłaszcza tej wybudowanej przed 1990 r. Import i eksport danych w zakresie parametrów i danych geoprzestrzennych oraz integracja z innymi systemami, to klucz do właściwego i skutecznego zarządzania miastem - informuje wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk