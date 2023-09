Zduńskowolanie na europejskich boiskach ZDJĘCIA

W meczu play-off eliminacji Ligi Europy zdobywcy Superpucharu Cypry rywalizowali ze Slovanem Bratysława. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny ze Słowacji. Zespół Mariusza Stępińskiego przegrał 2:1. W rewanżowym spotkaniu wychowanek Piasta Błaszki wystąpił od pierwszej minuty, a jego ekipa odniosła imponujące zwycięstwo 6:2.

Mariusz Stępiński przez dwa lata grał w Pogoni Zduńska Wola, skąd przeniósł się m.in. do Widzewa Łódź czy Wisły Kraków. Grał także w Fc Nantes, Chievo Werona i Hellas Werona. Na swoim koncie ma także kilka występów w seniorskiej reprezentacji Polski.

Legia Warszawa, którą reprezentuje zduńskowolanin Rafał Augustyniak grała o wejście do Ligi Konferencji. Przeciwnikiem legionistów była duńska drużyna, FC Midtjylland. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:3. Drugi mecz zakończył się zwycięstwem „Wojskowych” po serii rzutów karnych. W obu spotkaniach Rafał Augustyniak rozegrał pełne 90.minut. Zduńskowolanin swoją karierę piłkarską rozpoczynał Pogoni Zduńska Wola, skąd przeniósł się do Widzewa Łódź. Potem przeniósł się do Jagielloni Białystok. Grał też w Pogoni Siedlce, Wigrach Suwałki i Miedzi Legnica. Występował także w rosyjskiej ekstraklasie.