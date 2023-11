Zduńskowolscy policjanci doszkalali się w zakresie udzielania pierwszej pomocy ZDJĘCIA

Szkolenie dla policjantów przeprowadził wczoraj, 21 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, Łukasz Józefiak z Państwowej Straży Pożarnej, który posiada uprawnienia ratownika medycznego i wykształcenie kierunkowe.

Celem szkolenia było pogłębienie policyjnych umiejętności sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

Prowadzący zajęcia przypomniał sposoby udzielania pomocy osobom starszym, dzieciom i niemowlętom w przypadku zadławienia, opanowania masywnych krwotoków, postępowania w przypadku drgawek czy braku oddechu, użycia AED - automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Dzięki użyciu fantomów, łatwiej było ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową oraz sposoby udzielania pomocy w przypadku zadławienia.

Często się zdarza, że to policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia, na przykład wypadku drogowego. Udzielają wówczas pierwszej pomocy, reanimując poszkodowane osoby do czasu przyjazdu służb medycznych. Dla ratowania ludzkiego życia najważniejsze są pierwsze minuty i podjęte wówczas działania. Pamiętajmy, że gdy dojdzie do zatrzymania krążenia, już po około 4 minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu człowieka. W takiej sytuacji jedynie natychmiastowa i profesjonalna pomoc pozwoli uratować życie i zdrowie osób poszkodowanych. W ocenie policjantów szkolenie było przeprowadzone na wysokim poziomie i zapewne okaże się bardzo przydatne w codziennej służbie - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji.