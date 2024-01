Zduńskowolskie muzeum ma już 30 lat! ZDJĘCIA

Tak powstawało muzeum

Wszystko zaczęło się w latach 60 ubiegłego wieku, gdy członkowie PTTK zaczęli zbieranie eksponatów do tzw. „Izby Tkackiej”. Następnie w latach 70. XX w. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli kontynuowali powiększanie kolekcji. Dla powstającej placówki przydzielono lokal przy ul. PKWN 3 (obecnie Złotnickiego) i 1/2 etatu dla organizatora Bronisławy Chadrysiak. Pierwsza wystawa zgromadzonych eksponatów zorganizowana została 30 maja 1980 roku . Od 1 maja 1982 r. organizacją muzeum zajmował się Jan Kwiatkowski, zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. W latach 1986 – 1993 muzeum działało jako filia Muzeum Okręgowego w Sieradzu. W 1988 r. siedziba muzeum została przeniesiona do budynku przy ul. PKWN 7 ( obecnie Złotnickiego 7), gdzie funkcjonuje do dzisiaj. 22 czerwca 1993 r. na XXXI Sesji Rady Miejskiej Zduńskiej Woli powołano z dniem 1 stycznia 1994 r. muzeum jako samodzielną placówkę miejską. Jej pierwszym dyrektorem został Jerzy Chrzanowski. Funkcję tę pełnił do 30 kwietnia 2012 roku. Od maja 2012 r. dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola jest Tomasz Polkowski.

Muzeum w historycznym budynku

Zduńskowolskie muzeum mieści się w budynku o ciekawej historii.

Został wzniesiony w 1928 roku przez miejskiego geodetę J. Krasowskiego w miejscu, gdzie wcześniej stał sporej wielkości dom tkacki. Zakupił go ksiądz Masłowski dla swoich rodzonych sióstr, Marii oraz Tekli. Mieszkali tu również wikariusze.

Charakteryzował się stylem dworkowym polskim. Powstał on w okresie międzywojennym, gdy polscy architekci poszukiwali stylu w architekturze, który pomógłby wzmocnić tożsamość narodową po odzyskaniu niepodległości. Budynki nawiązywały więc do dworków szlacheckich.

W czasie wojny budynek był siedzibą gminnej żandarmerii oraz innych urzędów prowadzonych przez okupantów.

Po wojnie został upaństwowiony, a do lat ‘70 XX w. pełnił funkcję domu mieszkalnego. Swoje siedziby miały tu: Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a także Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Wówczas ulica przy której stoi budynek muzeum nosiła nazwę Belwederska. Po II wojnie światowej, w czasach PRL była to ulica PKWN. Obecnie ulica nosi nazwę założyciela miasta Stefana Złotnickiego.