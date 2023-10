Złote i diamentowe gody w Zduńskiej Woli. Medale dla par małżeńskich w Ratuszu ZDJĘCIA

Siedemnaście par odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Piętnaście z nich może pochwalić się pięćdziesięcioletnim stażem, a dwie sześćdziesięcioletnim.

Uroczystości z okazji jubileuszy małżeńskich zorganizowane zostały dzisiaj, 13 października. Rozpoczęły się nabożeństwem w Bazylice Mniejszej. Po mszy uczestnicy udali się do zduńskowolskiego Ratusza, gdzie nastąpiło oficjalne wręczenie wyróżnień. Całości wydarzenia dopełnił koncert chóru „Złota Jesień”.

Wręczając dzisiaj medale za długoletnie pożycie małżeńskie, patrzę na Was, Drodzy Jubilaci, jako na źródło inspiracji dla nas wszystkich. Wasza miłość to nie tylko lata, to nie tylko liczby, ale przede wszystkim bogactwo wspólnie przeżywanych chwil, które uczyniły Waszą relację jedyną w swoim rodzaju. – mówił Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli. – Wspólnie pokonywaliście życiowe trudności, budowaliście marzenia i cieszyliście się ze wspólnych sukcesów. Wasze poświęcenie, wzajemne zrozumienie i gotowość do dzielenia się życiem z drugą osobą są prawdziwym skarbem, który stanowi doskonały przykład dla innych.