Adoptuj zduńskowolskiego zwierzaka ze schroniska w Czartkach ZDJĘCIA

Ponad 100 psów oraz ponad 20 kotów pochodzących z terenu Zduńskiej Woli przebywa obecnie w Przytulisku i hotelu dla zwierząt domowych Funny Pets w Czartkach.

To schronisko zostało wybrane w przetargu, by zajmowało się bezdomnymi zwierzętami z terenu Zduńskiej Woli. Przez najbliższy rok będzie zobowiązane do zapewnienia bezdomnym zwierzętom odpowiednich warunków oraz wyżywienia. Ma także zająć się zapewnieniem opieki lekarza weterynarii. To m.in. podawanie szczepionek profilaktycznych, czy szczepienie przeciwko wściekliźnie. Psy w schronisku otrzymują także chipy identyfikujące zwierzę.

Zadaniem przytuliska jest także odławianie bezdomnych zwierząt na zlecenie miasta, a ponadto poszukiwanie i pozyskiwania osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, czyli do adopcji. Wynagrodzenie dla Przytuliska i hotelu dla zwierząt domowych Funny Pets w Czartkach do końca 2024 roku za zajmowanie się bezdomnymi zwierzakami ze Zduńskiej Woli to 1,6 mln zł.