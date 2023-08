Będzie pomost na Kępinie w Zduńskiej Woli. Wiemy, jak ma wyglądać ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Budowa pomostu wraz z platformą pływająca na Kępinie w Zduńskiej Woli to kolejne przedsięwzięcie miasta, jakie ma służyć mieszkańcom, szukającym wypoczynku. Do dyspozycji zduńskowolan będzie kolejne urządzenie, od dawna oczekiwane i uzupełniające ofertę aktywnego wypoczynku. Pomost na Kępinie będzie mógł służyć spacerowiczom, ale także będzie miejscem do zacumowania kajaka czy żaglówki, albo rowerów wodnych - podkreśla Urząd Miasta Zduńska Wola.