Bezdomne psy i koty ze Zduńskiej Woli nadal będą trafiały do Czartek ZDJĘCIA

Zduńskowolski samorząd powierzy opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu miasta Zduńska Wola schronisku, które do tej pory, już od ponad 10 lat zajmuje się czworonogami.

Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych Funny Pets w Czartkach zostało wybrane w przetargu na utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom. Zajmować się będzie znajdami do końca 2024 roku.

Funny Pets w Czartkach będzie zobowiązane do zapewnienia bezdomnym zwierzętom odpowiednich warunków oraz wyżywienia. Ma także zająć się zapewnieniem opieki lekarza weterynarii bezdomnym zwierzętom. To między innymi podawanie szczepionek profilaktycznych, czy szczepienie przeciwko wściekliźnie. Psy, które trafiają do schroniska otrzymują także chipy identyfikujące zwierzę. Zadaniem przytuliska jest także odławianie bezdomnych zwierząt na zlecenie miasta. Ma też obowiązek poszukiwania i pozyskiwania osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, czyli do adopcji - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.