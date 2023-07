Budżet Obywatelski Zduńskiej Woli. Oto złożone projekty

Zakończył się etap przyjmowania wniosków mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego, jaki będzie realizowany w 2024 roku. Mieszkańcy Zduńskiej Woli tym razem złożyli łącznie 19 projektów, które będą teraz poddane ocenie formalnej. Komisja zdecyduje, które z nich są złożone poprawnie i mogą zostać zaakceptowane, a następnie skierowane do głosowania.

Mieszkańcy w głosowaniu będą decydować na co wydać 1 mln 250 tys. zł. Na inwestycje przeznaczyć można 1,1 mln zł, a 150 tys. zł na wydarzenia. Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić sprawy dotyczące budżetu obywatelskiego w Internecie na stronie Budżetu Obywatelskiego pod adresem https://zdunskawola.budzet-obywatelski.org/. W tegorocznej edycji mieszkańcy Zduńskiej Woli chcieliby przeznaczyć pieniądze na osiem projektów inwestycyjnych i aż jedenaście wydarzeń w różnych częściach miasta. Znalazło się miejsce na fortepian plenerowy w parku miejskim, ale taż na fontannę w Karsznicach. Są pomysły na wydarzenia muzyczne, filmowe i sportowe. Budżet Obywatelski Zduńska Wola. Projekty złożone na 2024 rok:

Inwestycje lokalne:

Dwa otwarte korty tenisowe – Osiedla Południe – park miejski

Skrócony opis: Budowa dwóch otwartych kortów tenisowych w celu poprawy dostępności zaplecza sportowego oraz zwiększenia różnorodności oferty sportowej dla mieszkańców. Powstanie publicznych kortów ma także na celu popularyzację tenisa ziemnego, wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz umożliwienie wszystkim mieszkańcom gry w tenisa na świeżym powietrzu.

Szacunkowy koszt: 783 400 zł

Muzyka łagodzi obyczaje – zakup fortepianu plenerowego dla Zduńskiej Woli

Skrócony opis: Celem projektu jest zakup całorocznego fortepianu zewnętrznego (fortepianu plenerowego) dla mieszkańców miasta Zduńska Wola i umieszczenie go w przestrzeni publicznej – na wyspie w Parku Miejskim. To inwestycja o charakterze artystyczno-społecznym, której odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy naszego miasta, bez ograniczeń wiekowych!

Szacunkowy koszt: 195 000 zł Różowa ławeczka

Skrócony opis: Ławeczka koloru różowego z elementem wstążki – symbolem walki z rakiem, sentencją motywującą do dbania o swoje zdrowie oraz dwoma okrągłymi stolikami wkomponowanymi w siedzisko, idealnymi na kawkę czy herbatę. Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie „Teraz JA”, które wspiera chorych w trakcie i po chorobie onkologicznej oraz ich bliskich.

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Instalacja Orkiestry Dętej w mieście Zduńska Wola

Skrócony opis: Ożywić i uaktywnić środowisko miasta przez rejestrację i funkcjonowanie zespołu muzycznego Orkiestry Dętej w mieście. Powinno się podnieść i uświetnić życie kulturalne miasta Zduńskiej Woli, szczególnie uroczystości państwowych i społecznych.

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Fontanna na osiedlu Karsznice

Skrócony opis: Projekt zakłada wybudowanie fontanny typu Dry Plaza, czyli fontanny bez lustra wody inaczej zwaną fontanną posadzkową lub tzw. „mokrym chodnikiem”. Każda z dysz strzelająca w górę strumieniem wody będzie podświetlona wielobarwną lampą LED RGB, umieszczoną bezpośrednio pod dyszą. Fontanna będzie w rytm zaprogramowanej choreografii dynamicznie wyrzucając z dysz wodę iluminowaną światłem.

Szacunkowy koszt: 744 600 zł Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Szadkowskiej 20a

Skrócony opis: Projekt rozbudowy targowiska miejskiego przy ul. Szadkowskiej 20a ma na celu przede wszystkim powiększenie terenu przeznaczonego do bezpośredniej sprzedaży. Na podstawie Uchwały nr LXV/953/23 Rady Miasta Zduńska z dnia 23 lutego 2023 r. na miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wskazane zostało targowisko miejskie przy ul. Szadkowskiej 20a w Zduńskiej Woli. Na dzień dzisiejszy wyznaczony do handlu plac jest w pełni zagospodarowany. Powiększenie terenu przeznaczonego do handlu pomoże w zwiększeniu oferty towarów i umożliwi bezpośrednim producentom zaprezentowanie w pełni swojej oferty. Ponadto osoby, które zajmują się dziś handlem na tym terenie będą mogły zwiększyć swoją ofertę handlową skierowaną do mieszkańców. Targowisko to stanowi tzw. „zielony ryneczek”, na którym zaopatrują się w owoce i warzywa mieszkańcy osiedla 1000-lecia. Ryneczek stanowi integralną część osiedla, wkomponował się w lokalne środowisko i jest miejscem spotkań mieszkańców

Szacunkowy koszt: 94 500 zł

Zielone przystanki

Skrócony opis: Zadanie polega na aranżacji 10 przystanków zlokalizowanych przy ul. Sieradzkiej, placu Wolności, Kościelnej oraz Łaskiej w celu zwiększenia komfortu pasażerów oczekujących na autobus oraz poprawy estetyki wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta.

Szacunkowy koszt: 213 000 zł Silne serce Twojego miasta – defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki

Skrócony opis: Zakup i montaż stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń AED w miejscach użyteczności publicznej. Zakup szkoleniowego defibrylatora AED oraz nauka pierwszej pomocy w szkołach, klubach seniora oraz wydarzeniach miejskich przez wykwalifikowany personel.

Szacunkowy koszt: 32 108,70 zł Wydarzenia:

Spartakiada Przedszkolaka

Skrócony opis: Przedsięwzięcie będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego zespołowego turnieju sportowo – rekreacyjnego. Spartakiada Przedszkolaka to turniej sportowo – rekreacyjny integrujący społeczności wszystkich zduńskowolskich przedszkoli t.j. nauczycieli, rodziców i dzieci.

Szacunkowy koszt: 15 795 zł

Sportowy dzień z Widzewem Łódź

Skrócony opis: Ogólnodostępny turniej w piłkę nożną dla dzieci ze zduńskowolskich szkół podstawowych. Jednodniowy turniej odbędzie się na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli. Do naszego miasta przyjadą piłkarze Widzewa Łódź, z którymi najmłodsi będą mogli pograć w piłkę nożną, zrobić zdjęcie, spędzić czas wspólnie czas.

Szacunkowy koszt: 31 650 zł Orkiestrowo-Koncertowo

Skrócony opis: Celem projektu jest zorganizowanie przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o tradycjach kolejowych 2 koncertów muzycznych. Koncerty będą zorganizowane w dwóch miejscach Zduńskiej Woli, jeden w centrum, drugi na terenie Osiedla Karsznic, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Podczas realizowanych koncertów wystąpi inna zaproszona orkiestra lub zespół muzyczny.

Szacunkowy koszt: 40 000 zł Zduńska Wola rozdaje tenisowe talenty

Skrócony opis: Projekt opiera się na realizacji jednego turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Głównym celem tego wydarzenia jest aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie uprawiania sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia, w którym szeroko pojęty sport pełni bardzo znaczącą rolę. Organizacja turniejów tenisowych jest także świetnym polem do integracji młodzieży oraz rodzin.

Szacunkowy koszt: 4 840 zł

Konflikt zbrojny – przygotowanie i przeżycie

Skrócony opis: Celem zadania jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne mieszkańców na zachowanie bezpieczeństwa, przeżycia w zaistniałym konflikcie zbrojnym. Zajęcia prowadzone przez żołnierzy sił specjalnych w oparciu o ich doświadczenie ze współczesnych wojen.

Szacunkowy koszt: 62 400 zł Zduńskowolski piknik koszykarski

Skrócony opis: Zduńskowolski piknik koszykarski to wydarzenie sportowo-kulturalne mające na celu promocję miasta i integrację jego mieszkańców w duchu koszykarskiej rywalizacji. Dodatkowo oprócz samego wydarzenia sportowego jego piknikowa forma oferuje atrakcyjną alternatywę spędzania czasu ze swoimi pociechami. To idealna okazja, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi ciesząc się sportowym duchem wspólnoty.

Szacunkowy koszt: 32 750 zł Spotkajmy się „Między obrazami”

Skrócony opis: Projekt ma na celu zorganizowanie projekcji filmowych połączonych ze spotkaniami z twórcami. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty kulturalnej miasta, promocja polskiego kina, propagowanie kina artystycznego, umożliwienie spotkań z twórcami oraz rozmowy z nimi. Wydarzenia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, bez ograniczeń kulturowych oraz

społecznych.

Szacunkowy koszt: 45 000 zł

Dzień Różowej Wstążki

Skrócony opis: Organizacja wydarzenia edukacyjno-kulturalno-rozrywkowego w celu podnoszenia świadomości i profilaktyki raka piersi. Miesiąc październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie miesiącem świadomości raka piersi. Podczas imprezy uczestnicy wezmą udział w panelu dyskusyjnym ze znanymi gośćmi, odbędą się warsztaty nauki samobadania piersi na fantomach i koncert muzyczny.

Szacunkowy koszt: 17 300 zł Opieka nad kotami wolno – żyjącymi

Skrócony opis: Ochrona środowiska zamieszkałego przez zduńskowolan przed szczurami i myszami opiera się głównie na utrzymaniu kotów wolno żyjących. Stąd istnieje konieczność przyjęcia przez budżet obywatelski Zduńskiej Woli takiego projektu, by miasto było bezpieczne, czyste i estetyczne.

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Piknik Rodzinny – Karsznice 2024

Skrócony opis: Projekt zakłada organizację jednodniowego pikniku rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (pod koniec maja lub w czerwcu). Celem przedsięwzięcia będzie popularyzacja zabaw i aktywności na świeżym powietrzu. Wydarzenie będzie okazją do spotkań i integracji społeczności miasta. Składać będzie się z dwóch bloków konkursów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osób dorosłych. Bloki konkursów przeplatane będą występami dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej, programem iluzjonisty i występem zespołu muzycznego/tanecznego. Między dwoma blokami konkursów wszyscy uczestnicy pikniku otrzymają poczęstunek. Imprezę zakończy dyskoteka. W trakcie pikniku dostępne będą dodatkowe atrakcje: dmuchańce (zamki dmuchane), eurobungee, fotobudka, gry i zabawy dla dzieci z animatorami, szczudlarze, żywe maskotki, pokazy i nauka robienia dużych baniek mydlanych, malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków.

Szacunkowy koszt: 36 600 zł

Alternatywna Zduńska Wola

Skrócony opis: Kontynuacja cyklu koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców. Odbiorcami koncertów i towarzyszących wydarzeń będzie szeroka grupa odbiorców muzyki alternatywnej z naszego miasta oraz innych ośrodków. AZW jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2017 r. oraz wcześniejszych inicjatyw jakie odbywały się w

Zduńskiej Woli.

Szacunkowy koszt: 40 000 zł Budżet Obywatelski – jakie terminy?

Według ustalonego harmonogramu:

Od 21 lipca do 31 sierpnia – weryfikacja formalna i merytoryczna

Do 22 września – podanie do publicznej wiadomości listy pomysłów, które będą poddane pod głosowanie

Od 25 września do 12 października – głosowanie

Do 19 października – ogłoszenie wyników Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów potrwa do końca sierpnia. Po tej fazie zostaną utworzone i podanie do publicznej wiadomości listy projektów, które poddane będą pod głosowanie, a także listy tych, które nie zostały przyjęte.

Budżet Obywatelski – na co pieniądze?

