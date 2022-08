Dobiega końca przebudowa magistrali Śląsk - Porty przez Karsznice

W Zduńskiej Woli Karsznicach, jak informuje PKP PLK, przebudowano 16 km torów i 19 km sieci trakcyjnej oraz wymieniono 31 rozjazdów. Do końca września wykonawca planuje przeprowadzić odbiory techniczne nowej infrastruktury, a następnie obiór eksploatacyjny, co pozwoli na wyeliminowanie ograniczeń prędkości, które występowały na stacji Zduńska Wola Karsznice przed modernizacją.

- Dla pociągów towarowych przejazd przez Zduńską Wolę Karsznice z prędkością 100-120 km/h bez zwolnień to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków na trasie Śląsk – Bałtyk. Płynną zmianę kierunku jazdy pociągów z torów głównych zasadniczych na tory główne zapewnią nowe rozjazdy - podkreśla Rafał Wilgusiak.

Ruch pasażerski wraca na magistralę

Jednocześnie z modernizacją linii kolejowej 131 dla przewozów towarowych, PKP PLK prowadzi prace, które mają służyć do obsługi podróżnych na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice.

Nowe tory, rozjazdy, trakcja

Na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice zmodernizowano łącznie 29 km torów i 37 km sieci trakcyjnej oraz 62 rozjazdy. Do przebudowy pozostało m.in. 5 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty nad rzekami Widawka i Grabia.

Jak zapowiada PKP PLK, zmodernizowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h. Wzrośnie przepustowość trasy, umożliwiając przejazd większej liczby pociągów. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i regionu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei – ekologicznego transportu w stosunku do przewozów drogowych.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz drogowym, dzięki modernizacji 17 przejazdów. Lepszy nadzór nad pociągami zapewni Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach. LCS wyposażony będzie w nowoczesne systemy i sprzęt komputerowy.

Lokalne Centrum Sterowania to nastawnia zdalnego sterowania, wyposażona w system komputerowy umożliwiający integrację i automatyzację działania systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym. LCS ma możliwość centralizacji sterowania ruchem wielu posterunków.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice są realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość inwestycji to ponad 580 mln zł. Projekt jest w 85 proc. dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest w 2023 roku.