Od najbliższej niedzieli, 3 września zmienia się rozkład jazdy pociągów ZDJĘCIA

PKP Intercity

Nowością w rozkładzie jazdy będzie pociąg IC Koziołek z Lublina do Poznania. Pociąg będzie kursował codziennie a po drodze zatrzyma się między innymi w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Radomiu oraz w przywróconej po latach Drzewicy i Przysusze. Z Lublina pociąg wyjedzie po godzinie 8 rano, a do Poznania przyjedzie koło godziny 15. W Zduńskiej Woli IC koziołek będzie się zatrzymywał o godz. 12.33, by do Poznania dojechać o godz. 14.50. W Zduńskiej Woli zatrzymywać się będzie też IC Koziołek do Lublina. Ze Zduńskiej Woli odjedzie o godz. 16.57, a do Lublina dojedzie o godz. 21.11.

liczba połączeń oferowana przez PKP Intercity ze stacji Zduńska Wola zwiększy się do 9 par pociągów: