Od najbliższej niedzieli, 10 grudnia zmienia się rozkład jazdy pociągów ZDJĘCIA

Ze Zduńskiej Woli będzie można nadal pojechać pociągiem Intercity do Wrocławia, Zgorzelca, Białegostoku, Ełku, Warszawy, Krakowa, Poznania i Lublina. Kolej wprowadziła tu jednak korekty w godzinach odjazdu. Miasto zyska bezpośrednie połączenie do Szczecina Głównego.

W Zduńskiej Woli zmiana rozkładu przyniesie drobne przesunięcia minutowe odjazdów pociągów. Bez zmian pozostanie zarówno liczba połączeń do Łodzi Kaliskiej, jak pociągów osobowych jadących w kierunku Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego. Ostatnim pociągiem z Łodzi będzie można wrócić 27 minut po północy, a pierwszy pociąg do Łodzi odjedzie o godz. 4.

Pociąg IC Włókniarz będzie kursował na wydłużonej trasie Szczecin Główny – Łódź Kaliska. Według nowego rozkładu odjeżdżać będzie ze Zduńskiej Woli o godz. 21. W obecnym to godz. 22.27. Natomiast IC Włókniarz do Szczecina Głównego rano odjedzie dopiero o godz. 7.05. Obecnie kursuje tylko do Poznania Głównego z odjazdem o godz. 5.48.

Nieco wcześniej będzie odjeżdżał poranny pociąg IC Asnyk do Wrocławia Głównego. Nowa godzina to 6.40. Do tej pory była to godz. 6.51. Także pół godziny wcześniej będzie miał odjazd pociąg IC Koziołek do Lublina Głównego. Z godziny 16.25 przesunięty został na godz. 15.51. Z kolei o pół godziny później odjedzie pociąg IC Cegielski do Krakowa Głównego. Będzie to godz. 9.58. Stary rozkład ustalał godzinę odjazdu na 9.23.

Jak informuje PKP Intercity, od 10 grudnia z Łodzi będzie można w dni robocze dojechać do Warszawy korzystając z 20 par całorocznych pociągów oraz do Trójmiasta z 8 par pociągów całorocznych, a także do Katowic dzięki 5 parom pociągów całorocznych. Od 22 grudnia z Łodzi będzie całoroczne połączenie do Zakopanego.