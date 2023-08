Dzień otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Dzień otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli

Dzień otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli to tradycja. Organizowany jest od 13 lat z okazji rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli.

Właśnie na terenie tej nekropolii rozegrał się finał likwidacji zduńskowolskiego getta. Między 22 a 24 sierpnia 1942 roku hitlerowcy przywozili Żydów na teren cmentarza żydowskiego i ich tam rozstrzeliwali. 24 sierpnia Hitlerowcy zaprowadzili na kirchol żyjących jeszcze mieszkańców getta bocznymi ulicami miasta i dokonali segregacji. Kilkaset osób rozstrzelano, a niemowlęta roztrzaskiwano o mur cmentarny. Większość, ok. 10 tys. osób została wysłana do Chełmna nad Nerem, gdzie zamordowano ich w ciężarówkach zmienionych w komory gazowe. Ok, 1,2 tys. trafiła natomiast do łódzkiego getta. Zginęła wówczas 1/3 mieszkańców Zduńskiej Woli - taki procent stanowiła bowiem przed II wojna światową społeczność żydowska.

