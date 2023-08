Fundacja i jej 120 kotów zbierają pieniądze na prąd ZDJĘCIA KOTÓW

Fundacja Tabby- Burasy i spółka od lat zajmuje się opieką nad porzuconymi i chorymi kotami ze Zduńskiej Woli i okolic. Obecnie ma pod opieką prawie 120 kotów, wśród których są także chore maluchy. Z tego powodu zużycie energii elektrycznej kosztuje krocie. Obecnie za prąd fundacja zalega ponad 3,6 tys. zł! Prowadzących fundację nie stać na tak duży wydatek dlatego uruchomiły specjalną zbiórkę pieniędzy na opłacenie faktury na stronie internetowej ratujemyzwierzaki.pl

Od dwóch lat zabijają nas rachunki za prąd. Niestety mając pod opieką prawie 120 kotów pierzemy, suszymy i zmywamy na potęgę. Non stop chodzi zamrażarka z mięsem dla kotów i lodówka na leki. Non stop chodzą także dwie bakteriobójcze lampy przepływowe. Gdy mamy pod opieką koty przewlekle chore do listy używanych urządzeń dochodzą pompy infuzyjne, ogrzewacz płynów infuzyjnych i inkubator. Ze względu na brak centralnego ogrzewania nawet wiosną i wczesną jesienią musimy dogrzewać koty elektrycznie. Budynki są tylko częściowo ocieplone.

Te wszystkie urządzenia zjadają ogromne ilości prądu. I właśnie wiosny dotyczy faktura na którą zbiorkę utworzyliśmy. Bardzo serdecznie Was prosimy o wsparcie i pomoc. Bez Was nie damy rady! - apeluje o pomoc Fundacja Tabby Burasy i spółka