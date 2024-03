Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Zduńska Wola, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zduńskiej Woli, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Razem dla Ksawerego! Dzień dawcy szpiku w Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Razem dla Ksawerego! Dzień dawcy szpiku w Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA Razem dla Ksawerego! Akcję rejestracji dawców szpiku pod takim hasłem zorganizowano dzisiaj, 2 marca w Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli. Kto nie zdążył będzie miał jeszcze ku temu kilka okazji. Akcje rejestracji dawców szpiku kostnego będą w Zduńskiej Woli organizowane jeszcze do 23 marca. 📢 Wszystko po kolei. Jak wykorzystać przestrzeń wyremontowanego dworca PKP w Zduńskiej Woli? ZDJĘCIA Budynek dworca PKP w Zduńskiej Woli i jego otoczenie przeszły metamorfozę. Zmodernizowany dworzec to przestrzeń do wykorzystania. O to, w jaki sposób chcą zapytać mieszkańców zduńskowolski samorząd i Miejski Dom Kultury. Konsultacje społeczne w tej sprawie zaplanowano na dworcu w najbliższą środę, 6 marca.

📢 Cała Ja - silna, odważna i spełniona. Niezwykłe wydarzenie w zduńskowolskim Ratuszu ZDJĘCIA Cała Ja- silna, odważna i spełniona. Takie hasło przyświecało niezwykłemu spotkaniu , na jakie do Ratusza zaprosiła zduńskowolanki fundacja Kobieta w rozwoju. Podczas wydarzenia była też akcja dla ciężko chorej Zuzanny.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na sobotę 2 marca. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź koniecznie 2.03.2024 Sprawdź dzienny horoskop na sobotę 2 marca. Czy ten dzień tygodnia będzie dla ciebie hojny? Co może cię spotkać? Zobacz horoskop dzienny dla: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Wodnika, Ryb, Koziorożca. Sporo się dziś wydarzy, u Ciebie również!

📢 25-lecie powiatu zduńskowolskiego. Gala w Ratuszu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILM 25-lecie powiatu zduńskowolskiego świętowano dzisiaj, 1 marca w Zduńskiej Woli. Uroczysta gala z tej okazji zorganizowana została w Ratuszu. 📢 91 lat od otwarcia magistrali w Karsznicach ZDJĘCIA ARCHIWALNE 1 marca 1933 roku otwarto uroczyście odcinek Karsznice - Inowrocław na kolejowej magistrali węglowej Śląsk - Porty. Było to zwieńczenie budowy trasy kolejowej do portu w Gdyni, trwającej od 1928 roku. 📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILM Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony był w Zduńskiej Woli. Uroczystość z tej okazji zorganizowano przy pomniku Żołnierzy Wyklętych u zbiegu ulicy Złotnickiego i al. Kościuszki. To był początek obchodów. 3 marca będzie uroczysta msza i Bieg Tropem Wilczym.

📢 Marcin Maciejczak pochwalił się KLIPEM do piosenki „Midnight Dreamer". Tym utworem walczył o finał Eurowizji ZOBACZ Marcin Maciejczak, młody wokalista z naszego regionu podzielił się dzisiaj teledyskiem do utworu, z którym wystartował w polskich preselekcjach do tegorocznego finału Eurowizji. Nową piosenkę „Midnight Dreamer" 18-latek zaprezentował przed tygodniem. Teraz zachęca także do oglądania klipu. 📢 Rolniczy protest pod Sieradzem. S-8 całkowice zablokowana przez ciągniki! ZDJĘCIA Trasa S-8 została w piątek całkowicie zablokowana przez kilkadziesiąt ciągników i maszyn rolniczych na wysokości Dąbrowy Wielkiej pod Sieradzem. Niemożliwy jest przejazd w kierunku na Wrocław oraz na Warszawę. Protestujący przepuszczają jedynie karetki pogotowia, straż pożarną, policję oraz służby techniczne. 📢 Promocja podoficerska w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia ZDJĘCIA Po raz pierwszy w tym roku miała miejsce w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, którą dowodzi płk Wojciech Daniłowski, promocja bazowego kursu podoficerskiego „Sonda”dla blisko 70 żołnierzy zawodowych z jednostek Garnizon Warszawa, w skład której jednostka wchodzi. To największa i jednocześnie najnowocześniejsza jednostka łączności w Wojsku Polskim.

📢 Ogólnopolski konkurs "Pudełko moich marzeń" rozstrzygnięty ZDJĘCIA, WYNIKI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki ,,Pudełko moich marzeń" już po raz 25 organizuje Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Wpłynęło ponad 250 prac, które zostały już ocenione. Autorzy najlepszych zostaną nagrodzeni podczas uroczystości 7 marca. Gościem specjalnym będzie znany paraolimpijczyk Marcel Jarosławski. 📢 W Zduńskiej Woli znów będzie miejska strzelnica. Samorząd ma plan ZDJĘCIA Samorząd Zduńskiej Woli ma plan na budowę miejskiej strzelnicy. Poprzednia przestała istnieć przed wieloma laty, a w 2021 rozebrano walący się budynek. Nowa ma znaleźć się w "starym" miejscu , na terenie przy stadionie miejskim. 📢 Tak przed rewitalizacją wyglądał budynek przy Łaskiej 38 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA Łaska 38. Obecnie to adres Zduńskowolskiego Inkubatora Inicjatyw Społecznych. Kiedyś w tej kamienicy mieszkali zduńskowolanie. Gdy budynek popadł w ruinę miasto go zrewitalizowało i zmieniło jego przeznaczenie. Przypominamy, jak to miejsce wyglądało przed laty, gdy Inkubatora Inicjatyw Społecznych nie było nawet w planach.

