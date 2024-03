Wszystko po kolei. Jak wykorzystać przestrzeń wyremontowanego dworca PKP w Zduńskiej Woli? ZDJĘCIA

Urząd razem z Miejskim Domem Kultury chcę zapytać mieszkańców o to, jak ma zostać wykorzystany wyremontowany budynek dworca kolejowego. Z tego powodu na 6 marca zaplanowane zostały konsultacje społeczne. Podczas nich mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłego wykorzystania zabytkowego budynku.

Wspólnie z mieszkańcami chcemy zastanowić się nad zmianą funkcjonalności tego odrestaurowanego miejsca i nadanie tej przestrzeni nowej, dodatkowej funkcji – społecznej. Od kilku tygodni pracujemy nad projektem, który nazwaliśmy ,,Wszystko po kolei”. Wszystko musi tutaj zadziać się po kolei: ktoś pomyślał, żeby zmienić to miejsce, potem powstał projekt, zrealizowano inwestycję i nadano miejscu nowego sznytu. Zapoznaliśmy się z opiniami mieszkańców, o tym co mówili, co pisali o dworcu i jakie są ich oczekiwania. Większość tych opinii opiera się na tym, jak dworzec pamiętamy sprzed remontu. Czasy się zmieniają, mamy nową rzeczywistość i uważamy, że to mieszkańcy powinni zdecydować, jak te przestrzenie zostaną zorganizowane – uważa Paweł Perdek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.