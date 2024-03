Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zduńskiej Woli?

Łaska 38. Obecnie to adres Zduńskowolskiego Inkubatora Inicjatyw Społecznych. Kiedyś w tej kamienicy mieszkali zduńskowolanie. Gdy budynek popadł w ruinę miasto go zrewitalizowało i zmieniło jego przeznaczenie. Przypominamy, jak to miejsce wyglądało przed laty, gdy Inkubatora Inicjatyw Społecznych nie było nawet w planach.

Można pomóc 11-letniemu Ksaweremu choremu na białaczkę i innym poważnie chorym. Wystarczy zarejestrować się w bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. W najbliższym czasie będzie kilka akcji w Zduńskiej Woli i pod Łaskiem, jakie zorganizuje fundacja DKMS.

Kontrola jednego samochodu spowodowało zatrzymanie trzech zduńskowolan. Jeden był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności na 255 dni, drugi posiadał przy sobie znaczną ilość różnego rodzaju narkotyków za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Trzeci kierował samochodem, chociaż był po użyciu alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje teraz sąd.