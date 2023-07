Happy Bus bawi dzieci w Zapolicach i Strońsku ZDJĘCIA

Wszystkie atrakcje na przystankach Happy busa są bezpłatne. Od korzystania z uwielbianych przez Was autobusów czy dmuchańców, przez warsztaty, zabawy i animacje przygotowane przez naszych wolontariuszy.

Zależy nam na tym, by Happy Bus zbliżał do siebie ludzi – nie tylko poprzez integrację dzieci i młodzieży ze sobą nawzajem, ale także – a może przede wszystkim – poprzez dawanie rodzinom bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do spędzania czasu razem. Bo… „Wszędzie dobrze, ale RAZEM najlepiej!” - zachęcają do udziału wolontariusze