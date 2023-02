Imprezy w Zduńskiej Woli i okolicy. Co się dzieje w lutym? Karsznice świętują

90-lecie osiedla Karsznice

Arabesque baśniowo

25 lecie ARABESKI to okazja do świętowania i wspomnień. W tym roku zatańczymy dla Was wiele programów , które swoja premierę miały przed laty. 19 lutego zaprezentujemy widowisko ARABESQUE BAŚNIOWO , a w nim fragment ,, Pierwszej Naszej Takiej Baśni".

Premiera odbyła się 18 lutego 2011 roku na scenie filii MDK w Karsznicach. W widowisku zatańczyły formacje Teatru Tańca ARABESKA -Anety Barton : ARABESKA, MAŁA ARABESKA, DEBIUT, MAGNUM oraz gościnnie formacja BOLERO prowadzona przez Panią Lubomiłę Chmielewską- Szymczak oraz Henryka Szymczaka. W widowisku zaśpiewały ARABESKI: Magdalena Wasylik i Julia Cembrzyńska oraz podopieczni Andrzeja Wawrzyniaka: Joanna Furmańczyk Michał Oleszczyk. Po raz pierwszy zduńskowolanie mogli zobaczyć widowisko taneczne z animowanym obrazem w tle, które stanowiło scenografie. Autorem wizualizacji był Mariusz Fraszczak.

Opowieść o przygodach GERDY I KAJA znana jako ,, Królowa Śniegu" to PIERWSZY spektakl w całości zrealizowany według pomysłu Anety Barton. To był wielki krok dla kultury tanecznej naszego miasta. GORĄCO POZDRAWIAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TEJ WIELKIEJ PRZYGODY