Konsultacje w sprawie dróg dla osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli

W ramach konsultacji omówiona zostanie dokumentacja dotycząca następujących ulic:

Leszczynowa – dł. ok. 315 m

Jarzębinowa – dł. ok. 380 m

Akacjowa – dł. ok. 585 m

Dębowa – dł. ok. 568 m

Jaworowa – dł. ok. 185 m

Bukowa – dł. ok. 400 m

Cisowa – dł. ok. 495 m

Modrzewiowa – dł. ok. 118 m

Kasztanowa – dł. ok. 118 m

Wiązowa – dł. ok. 120 m

Jesionowa – dł. ok. 123 m

Razem około 3407 mb.

Koncepcję przebudowy ulic przygotowała wyłoniona w przetargu firma ST PROJEKT Jacek Staniek. Opracowanie dokumentacji będzie kosztowało 237 tys. zł. Wykonawca ma za zadanie dostarczyć dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę.