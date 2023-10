Na cmentarzu przy Łaskiej w Zduńskiej Woli przed Wszystkimi Świętymi 2023. Ostatnie przygotowania ZDJĘCIA

Wszystkich Świętych 2023

Stary cmentarz przy Łaskiej w Zduńskiej Woli w przeddzień Wszystkich Świętych we wtorek, 31 października pełen był zduńskowolan, przygotowujących się do Wszystkich Świętych. Trwało jeszcze porządkowanie i dekorowanie grobów.

Kończą się porządki na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli. Na cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli trwają ostatnie przygotowania pomników na Wszystkich Świętych.

Niektórzy przyszli ostatniego dnia października, by uporządkować groby bliskich. Inni, by udekorować groby i zapalić znicze. Wśród tych ostatnich jest pani Anna, która 1 listopada na stary cmentarz w Zduńskiej Woli nie dotrze, bo jedzie odwiedzić groby bliskich na drugi koniec Polski.