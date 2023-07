Nauczyciel ze Zduńskiej Woli spełnił swoje podróżnicze marzenie. Wyruszył motocyklem na Przylądek Północny ZDJĘCIA, FILM

Turystyka motocyklowa to coś więcej niż jazda motocyklem i co innego niż turystyka "kanapowa" gdzie siedzimy wygodnie w fotelu a atrakcje są podawane na tacy. Bo motocykl to też narzędzie do turystyki - trochę niekomfortowe, trochę niewygodne, trochę niebezpieczne. Sama podróż z punktu A do punktu B już jest przygodą, aktywne są wszystkie zmysły, zdarzają się wyrzuty adrenaliny. Czujemy zapachy, słyszymy dźwięki, odczuwamy zmiany temperatur. Uczestniczymy w podróży całym organizmem- podkreśla Piotr Bendkowski

Piotr Bendkowski jest z wykształcenia matematykiem, fizykiem i informatykiem. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach. Jego pasją jest podróżowanie motocyklem. W ostatnich latach dotarł m.in. do najciekawszych zakątków Polski, do wszystkich Trójstyków w Polsce, pojechał dookoła Bałtyku, zwiedził Czechy, wyruszył w Alpy. Teraz spełnił swoje podróżnicze marzenie: dojechał na Przylądek Północny, do Nordcapp w Norwegii.

Spełnione marzenie - Nordcapp

Jeśli boisz się tego czego pragniesz to znaczy, że o tym marzysz. To jest marzenie. Jeśli tylko czegoś tylko chcesz to znaczy, że jest to zachcianka. Mój motocyklowy wyjazd na Przylądek Północny był marzeniem. Bałem się jego realizacji. Samotnie motocyklem, wcale nie rasowym turystykiem typu BWG GS przejechać 6500km to było nie lada wyzwanie. Ale zaplanowałem ten wyjazd i zrealizowałem go. I jestem z siebie dumny. A nie chodziło tylko o sam cel - Nordcapp, czyli Przylądek Północny. Bo sama podróż też jest czymś, czego się nie zapomina- uważa Piotr Bendkowski.

Niedawno zduńskowolanin postanowił spełnić swoje podróżnicze marzenie, wsiadł na motocykl i wyruszył do Norwegii, do miejsca, które uważane jest za najdalej na północ wysunięty przylądek Europy.

Zduńskowolski motocyklista rozpoczął wyprawę w Świnoujściu:

Dojazd do Świnoujścia nie był problemem. Problemem był deszcz, który rozpoczął się w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i trwał 3 dni. Z Ystad do Gotegorbga jakoś poszło. Deszcz nie odpuszczał. W drodze przystanąłem by strzelić fotkę przy wiatraku w Sjöbo i zachwycić się monumentalną twierdzą Varberg. Akurat trwał piknik rycerski więc załapałem się na dodatkową atrakcję - relacjonuje

W Goteborgu pan Piotr zwiedził muzeum Volvo, dalej odnalazł cmentarzysko samochodów Båstnäs, następnie obejrzał monumentalną skocznię narciarską Holmenkollen, zaliczył przejazd słynna trasą Trollstigen zwaną Drogą Trolli lub Drabiną Trolli, która wiedzie wąskimi serpentynami przez ponad 20 km nad przepaścią...

Po kilku dniach dotarł do Koła Podbiegunowego a dokładniej do Arctic Circle Centre - centrum turystycznego w Saltfjellet i trafił do strefy białych nocy.

Wsiadł na prom i dotarł do nabrzeża w Moskenes, gdzie jest kilka kilometrów do miasteczka o najkrótszej na świecie nazwie: Å.