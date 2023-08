Nowa ulica powstaje w Zduńskiej Woli. Tak teraz wygląda ZDJĘCIA

Nowa miejska ulica to "przedłużenie " ul. Stefana Złotnickiego na ponad kilometrowym odcinku od ul. Kościelnej do ul. Komisji Edukacji Narodowej. Ta wielka miejska inwestycja ma potrwać do końca roku.

Ulica będzie równoległa do południowej części placu Wolności i ulicy Sieradzkiej.

Można już powoli zobaczyć, jak nowa droga, która ma być skończona do końca roku, będzie wyglądała. Wykonano już prawie w całości kanalizację sanitarną, deszczową oraz gazociąg. Ulica jest wytyczona, na części widać już podbudowę jezdni. Rozpoczęta została ponadto budowa tzw. ciągu pieszo rowerowego.