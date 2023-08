Nowe chodniki i parkingi powstają na Osiedlu Tysiąclecia w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Przy ulicy Żytniej prace prowadzone będą w obrębie bloku nr 16, a łączna powierzchnia nowego chodnika to 380 mkw. Wykonawca ma za zadanie rozebranie istniejącej nawierzchni żwirowej oraz z płyt ażurowych i płyt betonowych typu trylinka, a następnie ma ułożyć chodniki z kostki brukowej. Parking na 8 miejsc przy skrzyżowaniu z ul. Jana III Sobieskiego powstanie z wykorzystaniem kostki typu EKO kwadrat.

Z kolei ulica Jana III Sobieskiego będzie miała nowy chodnik po obu stronach. Łączna powierzchnia to 1625 mkw. Po rozbiórce nawierzchni z płytek chodnikowych, płyt betonowych typu trylinka oraz kostki betonowej powstanie nowy chodnik o szerokości od 2 do 2,5 m. Zarówno chodnik, jak i zjazdy do posesji wyłożone zostaną kostką betonową typu Holland. W obrębie przejść dla pieszych będą fakturowe oznaczenie nawierzchni dla osób niedowidzących.