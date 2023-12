Nowe ulice w Zduńskiej Woli mają już oficjalnie nazwy ZDJĘCIA

Patronem nowej ulicy biegnącej od ul. Kościelnej do ul. Komisji Edukacji Narodowej jest Kapitan Władysław Jachowicz. ps. „Konar” - zduńskowolanin, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, bohater Powstania Warszawskiego, legendarny dowódca batalionu Chrobry I

Nowe ulice w centrum Zduńskiej Woli mają już oficjalnie nazwy. Nadała je Rada Miasta Zduńska Wola jeszcze w październiku ( O TYM TUTAJ ) ale dopiero w tym miesiącu uchwały weszły w życie. Stało się to po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nowe ulice z Polskiego Ładu

Te dwie nowe, połączone ze sobą ulice powstają w ramach miejskiej inwestycji pod nazwą "Budową drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej”. Na to oszacowane na blisko 8 mln przedsięwzięcie miasto Zduńska Wola pozyskała blisko 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycję wykonuje firma Hydromag z Poręb.

Uporządkowano nazwy innych ulic w mieście

Rada Miasta Zduńska Wola uporządkowała także nazewnictwo w rejonie ulicy Widawskiej. Powstała na terenie miasta prywatna droga wewnętrzna, równoległa do ulicy Zduńskiej otrzymała nazwę ulicy Czesława Miłosza.

Ponadto w tzw. przemysłowej dzielnicy miasta postanowiono zmienić nazwę ulicy Cementowej na Czereśniową. To droga biegnąca pomiędzy ulicami Zielonogórską a Jabłeczną. Uzasadnieniem jest dostosowanie nazewnictwa do używanego w tej okolicy, gdzie jest już między innymi ulica Wiśniowa.