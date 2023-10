Nowe ulice w centrum Zduńskiej Woli. W sprawie ich nazw decyzja już zapadła ZDJĘCIA

Kapitan Władysław Jachowicz. ps. „Konar” - zduńskowolanin, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, bohater Powstania Warszawskiego, legendarny dowódca batalionu Chrobry I będzie patronem nowej ulicy biegnącej od ul. Kościelnej do ul. Komisji Edukacji Narodowej. Ks. płk. Józef Balcerczyk, ps. "Grom" - kapelan i proboszcz parafii WNMP, harcerz i komendant zduńskowolskiego Hufca ZHP, Kawaler Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski będzie natomiast patronem ulicy, która połączy ul. Jachowicza z ul. Mickiewicza na wysokości targowiska. O nazwaniu ich imionami powstające właśnie ulice zdecydowali jednomyślnie miejscy radni podczas ostatniej sesji, 26 października.

Drogi za miliony z Polskiego Ładu

Obie, połączone ze sobą nowe ulice powstają w ramach miejskiej inwestycji pod nazwą "Budową drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej”. Na to oszacowane na blisko 8 mln przedsięwzięcie miasto Zduńska Wola pozyskała blisko 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycję wykonuje firma Hydromag z Poręb.

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o łącznej długości 1064 m, w tym wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5 m, ciągów pieszych i zjazdów z betonowej kostki brukowej po obu stronach jezdni oraz asfaltowej ścieżki rowerowej po stronie południowej.

Wykonano już prawie w całości kanalizację sanitarną, deszczową oraz gazociąg. Na odcinku od Kościelnej do KEN widać już nową jezdnię, chodniki, zarysy ścieżek rowerowych, które będą wykonane z asfaltu oraz latarniane słupy.

Budowa nowej drogi to zdaniem miejskiego samorządu projekt o dużym potencjale rozwojowym. Przedłużenie Złotnickiego i połączenie z ul. Mickiewicza na wysokości targowiska pozwoli otworzyć tereny pomiędzy Placem Wolności, ulicą Kościelną, Adama Mickiewicza, Komisji Edukacji Narodowej i Sieradzką.