Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach dostała nowe auto na pół roku od Volkswagena ZDJĘCIA

Jestem pełen podziwu dla pracy strażaków ochotników. Ich gotowość do działania, oddanie i bliskość miejsca zdarzenia jest nieoceniona. Przeważnie to oni jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadków drogowych, pożarów czy innym zagrożeń, niosąc pomoc potrzebującym. Wierzę, że nasze samochody użyczone w tegorocznej edycji będą służyć i pomagać tak samo, jak miało to miejsce w poprzednich latach – mówi Mikołaj Woźniak, prezes Volkswagen Financial Services.