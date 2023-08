PKP Cargo z ogromnym przychodem. Kolejowa spółka podsumowała półrocze w Zduńskiej Woli Karsznicach, gdzie buduje terminal ZDJĘCIA

PKP Cargo podsumowało półrocze w Zduńskiej Woli Karsznicach

Grupa PKP CARGO wypracowała w I półroczu 2023 r. 2 899,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost

o 18,3 proc. Zysk operacyjny spółki wzrósł rok do roku o 64,5 proc do roku, osiągając poziom 611,2 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto grupy sięgnął 109,7 mln zł wobec 42,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.