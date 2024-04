Potrzebna pomoc dla zduńskowolskiego policjanta. Akcja kończy się za kilka dni

Kiedy my bawiliśmy się w Sylwestra, On pracował dbając o nasze bezpieczeństwo. W Nowy Rok, gdy wrócił do domu, Jego serce dosłownie się zatrzymało… Po niespełna godzinnej reanimacji wrócił, ale z uwagi na to, że mózg przez tyle czasu był niedotleniony, Mariusz wymaga rehabilitacji. Większość swojej służby spędził pracując na ulicy, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. Każdego dnia służył ludziom i niósł pomoc tam gdzie była potrzebna. Dzisiaj to on potrzebuje naszej pomocy - apeluje o wsparcie funkcjonariusza Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.