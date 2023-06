Przez Zduńską Wolę przejdzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Będą utrudnienia w ruchu. ZDJĘCIA, PLAKATY

Ponad 160 uczestników kolarskiego peletonu, pokona trasę z Łodzi do Stalowej Woli. Dla mieszkańców miejscowości, które będą na trasie przejazdu, oznacza to utrudnienia związane z czasowym zamknięciem odcinków.

Utrudnienia na drogach powiatu zduńskowolskiego

Utrudnienia w Zduńskiej Woli

Kolarze wjadą do miasta drogą wojewódzką nr 482, a następnie ulicą Łaską dojadą do ul. św. Alojzego Orione, i pojadą ulicami: Klasztorną, Łąkową, Boczną, Sokolą i dalej ulicą Paprocką, Zduńską oraz ul. Widawską. Około godz. 17 peleton wyjedzie z miasta drogą w kierunku Zapolic.

Ruch pojazdów we wskazanych odcinkach, będzie od razu wstrzymywany o podanej godzinie i sukcesywnie wznawiany po przejeździe wszystkich ekip. Stosujmy się do poleceń zduńskowolskich policjantów zabezpieczających imprezę. Nie utrudniajmy pracy służb, które czuwają nad bezpieczeństwem naszym i kolarzy. Jednocześnie apelujemy, aby w miarę możliwości nie planować podróży w podanych godzinach i wskazanymi ulicami ze względu na możliwe utrudnienia - informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji

34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

34 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków trwa od 28 czerwca do 1 lipca. Rozgrywany jest w tym roku na pięciu etapach. Wyścig wystartował w środę z Łodzi do Skierniewic. Tego samego dnia peleton pojedzie także na drugim etapie ze Zgierza do Kutna. Trzeci etap Koluszki – Sieradz zaplanowano na 29 czerwca, a czwarty Pabianice – Kielce na 30 czerwca. Ostatni etap na trasie Ostrowiec Świętokrzyski – Stalowa Wola i zakończenie wyścigu odbędzie się 1 lipca. Wyścig będzie liczył 728,9 km przez województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Etap z Koluszek do Sieradza liczy 166,7 km. W Sieradzu zakończy się po godz. 18.