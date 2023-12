Punkty z nielegalnym hazardem w łódzkim zlikwidowała Krajowa Administracja Skarbowa ZDJĘCIA

Kontrole w woj. łódzkim

Sukcesy w walce z nielegalnym hazardem

To kolejne miejsca z nielegalnym automatami, zlikwidowane przez funkcjonariuszy celno-skarbowych z łódzkiej KAS. W październiku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali 7 punktów z nielegalnym hazardem w Łasku, Wieluniu i Sieradzu i zabezpieczyli 34 nielegalne automaty do gier, a zarzuty prowadzenia nielegalnych gier hazardowych usłyszało 6 osób.

W pierwszym półroczu tego roku łódzka Służba Celno-Skarbowa zlikwidowała 38 nielegalnych punktów hazardowych i zabezpieczyła 184 automaty do gier, działające niezgodnie z przepisami.

Takie są przepisy:

Za urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 3.

Właściciele nielegalnych automatów do gier muszą się liczyć z dodatkową karą pieniężną w wysokości 100 tys. zł od każdego, zarekwirowanego urządzenia . Karę może ponieść również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych.