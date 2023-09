Ślad pamięciowy, czyli niezwykła wystawa w Skansenie Lokomotyw w Karsznicach o ludzkiej tragedii ZDJĘCIA

Projekt „Ślad Pamięciowy” przenosi nas do wspomnień ludzi i o ludziach, którzy doświadczyli złego, ludzi, którzy przeżyli piekło, ludzi prześladowanych, którzy w imię ideałów i wartości doznali bólu i poniżenia: zesłańców na Sybir, dzieci wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy oraz więźniów politycznych w Polsce Ludowej.

To więzień polityczny okresu stalinowskiego, młody, bity, męczony psychicznie człowiek, to zwykły mały chłopiec zimową nocą wywieziony z rodzicami w głąb Rosji, to nastolatek pracujący ponad swoje dziecięce siły w berlińskiej fabryce samolotów - informuje Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola