Sto lat Janiny Banasik ze Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Janina Banasik ze Zduńskiej Woli swoje setne urodziny świętowała 10 listopada. Z tej okazji w imieniu mieszkańców życzenia dobrego zdrowia i szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych złożył jej prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

Janina Banasik urodziła się 10 listopada 1923 roku w Dłutowie. Od najmłodszych lat wychowywana była w miłości do ojczyzny. Duch patriotyzmu w domu rodzinnym był widoczny na każdym kroku. Wybuch II wojny światowej przerwał naukę pani Janiny w gimnazjum w Krakowie. Po ucieczce przed wojenna machiną cała rodzina znalazła schronienie w Tarnopolu.

Po roku wojennej tułaczki pani Janina powróciła do rodzinnego Ruśca. Razem z młodszą siostrą zostały wysłane na przymusowe roboty do Niemiec. Po powrocie z robót w 1945 roku założyła rodzinę i zamieszkała w Ruścu. Od 1972 roku mieszka w Zduńskiej Woli.

Janina Banasik jest mamą czworga dzieci: córki i trzech synów. Doczekała się pięciorga wnucząt i ośmiorga prawnucząt.