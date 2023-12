Stypendia i nagrody dla sportowców. Powiat zduńskowolski ogłosił nabór wniosków ZDJĘCIA

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego przyznaje stypendia sportowe zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub dyscyplin objętych Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody za osiągnięcia sportowe w 2023 roku mogą składać zawodnicy, kluby sportowe lub związki sportowy.

Do podziału na nagrody przewidziano 12 tys. zl zł, a na stypendia 60 tys. zł.

Pisemne wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody można składać do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli (ul. Złotnickiego 25):

wnioski o nagrody można składać do 15 stycznia 2024 r. (nagrody przyznawane są zawodnikom oraz ich trenerom; na każdą osobę należy złożyć odrębny wniosek);

wnioski o stypendium można składać do 30 stycznia 2024 r. (stypendia przyznawane są tylko zawodnikom).

Wzory wniosków i regulamin oraz inne potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej zduńskowolskiego starostwa. LINK TUTAJ