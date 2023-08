Szadkowianin wyrzucił śmieci do rowu. Wpadł przez...szkolny sprawdzian! ZDJĘCIA

Zduńskowolska policja przypomina, że zaśmiecanie pól i lasów poza tym, że jest zabronione przepisami i grozi za to między innymi grzywna, to bywa również bolesnym ciosem dla naturalnego środowiska. Dlaczego, mimo wywożenia śmieci przez służby porządkowe oraz dostępu do punktów odbioru odpadów, są nadal osoby, które zaśmiecają nasz powiat i zanieczyszczają środowisko? Opony, styropian, worki ze śmieciami, zużyty sprzęt RTV – nie takich widoków spodziewamy się w swoim otoczeniu, a także podczas spacerów. Wyrzucanie odpadów do rowów, lasów lub w inne przypadkowe miejsca, jest nie tylko podłością skierowaną ku roślinom i zwierzętom, ale jest też karalne. Każdy z nas powinien reagować widząc takie zjawisko.