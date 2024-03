Szaniawski archaiczny i aktualny. Będą wykład i wystawa w bibliotece w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, PLAKAT

Szaniawski archaiczny i aktualny. Wykład i wystawa pod takim tytułem zaplanowane są jutro, 6 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Ekspozycja ma na celu upamiętnić i promować twórczość oraz osobę dramaturga i literata Jerzego Szaniawskiego, który jednocześnie jest patronem naszej książnicy.

Wykład poprowadzi Robert Żebrowski, autor publikacji „Dramaty Jerzego Szaniawskiego w godzinę i kwadrans.”

Stowarzyszenie Zegrzynek Szaniawskiego wydało nową publikację zawierającą abstrakty literackie nawiązujące do dramatów i słuchowisk Jerzego Szaniawskiego, zatytułowaną „Dramaty Jerzego Szaniawskiego w godzinę i kwadrans”.

Skróty z dramatów, sporządzone w różnych konwencjach i z różną wobec autentyku wiernością – mają pomóc Państwu samodzielnie ocenić, czy warto wczytać się w Szaniawskiego, przebrnąć przez jego teksty, podjąć trud spotkania z niegdysiejszą literacką gwiazdą. Skrót jest po to, aby szybciej dojść do celu. Celem jest decyzja – czy Jerzego Szaniawskiego warto dziś czytać i oglądać – czy wręcz przeciwnie, pozwolić mu zniknąć w pomrokach rozwoju współczesnej kultury - informuje zduńskowolska biblioteka .